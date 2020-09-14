Бывшего директора предприятия «Школьное питание» в Удмуртии оправдали по делу о растрате

Теперь женщина имеет право на реабилитацию и возмещение причиненного ущерба.

Можга. Удмуртия. Бывшего директора можгинского МУП «Школьное питание» в Удмуртии оправдали по делу о растрате 406 тыс. рублей. Об этом сообщил информагентству «Сусанин» адвокат женщины Андрей Дюкин.

Напомним, по версии следствия, 36-летняя жительница Можги заключила договор с одним из вузов Казани на получение высшего образования и за своё обучение незаконно перечислила 406 тыс. рублей из муниципального бюджета. Также предполагалось, что женщина завысила стоимость приобретения для МУПа мебели у одного из предпринимателей. За это ее в прошлом году приговорили к штрафу в 120 тыс. рублей и полному возмещению ущерба.

«Расследование и рассмотрение дела в суде продолжалось более полутора лет. Моя подзащитная дважды незаконно осуждалась за якобы совершение инкриминируемых ей деяний, все решения обжаловались стороной защиты», – отметил адвокат подсудимой.

В результате Верховный суд Удмуртской Республики посчитал, что в действиях женщины отсутствуют составы инкриминируемых ей преступлений и оправдал её. Также отменен арест, наложенный на ее имущество

Теперь женщина имеет право на реабилитацию и возмещение причиненного ущерба, связанного с уголовным преследованием.