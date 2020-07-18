СНИЛС на новорожденных в Удмуртии стали оформлять автоматически

Сервис доступен на сайте госуслуг.

Ижевск. Удмуртия. На родившихся с 15 июля малышей в Удмуртии СНИЛС стали оформлять автоматически. Об этом сообщает пресс-служба отделения ПФР по Удмуртии.

Сервис доступен родителям, зарегистрированным на портале госуслуг. После появления на сайте сведений о рождении ребенка, поступивших из ЗАГСа, номер индивидуального лицевого счета после оформления направляется в личный кабинет мамы.

Чтобы получить уведомление об оформленном СНИЛС, нужно выбрать соответствующие настройки.

Отметим, за первые сутки нововведения в личные кабинеты мам была доставлена информация о 5300 СНИЛС.

В тех семьях, где дети усыновлены, сохраняется прежний режим.

Напомним, на госуслугах теперь можно получать постановления о штрафах.