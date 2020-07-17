Владельцы автомобилей в Удмуртии смогут получать постановления о штрафах электронно

Таким образом письма о нарушениях ПДД будут приходить быстрее.

Ижевск. Удмуртия. Постановления о штрафах за нарушения правил дорожного движения жители Удмуртии теперь могут получать в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской республики.

Сервис доставки заказных писем запустили на портале госуслуг.

Напомним, ранее постановления приходили только в бумажном виде. На портале госуслуг можно было узнать лишь о задолженности, но без просмотра деталей правонарушения и самого документа.

С момента фиксации нарушения онлайн-доставка уведомлений занимает около двух дней, что быстрее, чем отправление по почте. «Помимо скорости доставки еще одним важным преимуществом сервиса является более четкая, чем при распечатывании постановления, фотография», - рассказал министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Теперь ознакомиться с постановлением можно независимо от места своего пребывания. Кроме того, исключается возможность потери и запоздания штрафа, что дает возможность владельцу автомобиля воспользоваться в течение 20 дней с момента вынесения постановления скидкой в 50%.

Чтобы получать электронные документы, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг и в личном кабинете указать адрес электронной почты, номер свидетельства о регистрации транспортного средства. В настройках активировать подписку на заказные письма.

На отправку одного бумажного письма в настоящее время тратится в среднем 77 рублей. По итогам первого года работы сервиса власти планируют сэкономить порядка 50 млн рублей. Эти средства направят на ремонт дорог, установку освещения, светофоров.

Помимо штрафов, в электронном виде жители смогут узнавать о возбуждении исполнительных производств, уведомлениях от юрлиц.