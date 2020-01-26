В Ижевске скончался врач-кардиолог Евгений Одиянков

Почётному гражданину города было 67 лет.

Ижевск. Удмуртия. На 68 году жизни в Ижевске скончался почётный гражданин города, врач-кардиолог Евгений Одиянков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«Умелыми руками талантливого врача были спасены тысячи жизней. Добрая и светлая память о Евгении Германовиче навсегда сохранится в сердцах благодарных ижевчан», - говорится в сообщении.

Прощание состоится 27 января в 11:00 в Михаило-Архангельском соборе города.

Наша справка:

Родился 16 октября 1952 года в городе Ижевске Удмуртской АССР



В 1975 году с отличием окончил Ижевский медицинский институт.



До 1979 года трудился хирургом в 1 РКБ.



В 1979 году получил должность начмедом Республиканской кардиологической больницы, а в 1987 году избран главным врачом Республиканского кардиологического клинического диспансера.



С 2002 по 2005 год, после реорганизации РККД – главный врач Республиканской клинической больницы №3. С 1987 по 2005 год также руководитель Межобластного кардиохирургического центра, руководитель Российской школы передового опыта по вопросам организации кардиологической помощи населению.



С 2005 года до настоящего времени директор клиники ООО «Медсервис».



До нынешнего времени работал сосудистым хирургом, кардиохирургом. Выполнил тысячи операций, спасших жизни многим пациентам.



Награжден многочисленными наградами: является лауреатом Государственной премии УР, имеет медаль «За доблестный труд», орден «Знак Почета». Ему присвоены звания «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики», «Почетный гражданин города Ижевска».