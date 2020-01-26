В Ижевске скончался врач-кардиолог Евгений Одиянков

Почётному гражданину города было 67 лет.
Ижевск. Удмуртия. На 68 году жизни в Ижевске скончался почётный гражданин города, врач-кардиолог Евгений Одиянков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
«Умелыми руками талантливого врача были спасены тысячи жизней. Добрая и светлая память о Евгении Германовиче навсегда сохранится в сердцах благодарных ижевчан», - говорится в сообщении.
Прощание состоится 27 января в 11:00 в Михаило-Архангельском соборе города.
Наша справка:
Родился 16 октября 1952 года в городе Ижевске Удмуртской АССР
В 1975 году с отличием окончил Ижевский медицинский институт.
До 1979 года трудился хирургом в 1 РКБ.
В 1979 году получил должность начмедом Республиканской кардиологической больницы, а в 1987 году избран главным врачом Республиканского кардиологического клинического диспансера.
С 2002 по 2005 год, после реорганизации РККД – главный врач Республиканской клинической больницы №3. С 1987 по 2005 год также руководитель Межобластного кардиохирургического центра, руководитель Российской школы передового опыта по вопросам организации кардиологической помощи населению.
С 2005 года до настоящего времени директор клиники ООО «Медсервис».
До нынешнего времени работал сосудистым хирургом, кардиохирургом. Выполнил тысячи операций, спасших жизни многим пациентам.
Награжден многочисленными наградами: является лауреатом Государственной премии УР, имеет медаль «За доблестный труд», орден «Знак Почета». Ему присвоены звания «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики», «Почетный гражданин города Ижевска».