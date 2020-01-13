На эти цели федеральный бюджет выделит более 200 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Почти 1900 семей Удмуртии в 2020 году смогут воспользоваться возможностями социального контракта. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«В 2020 году софинансирование из федерального бюджета составит более 200 млн рублей, из республиканского будет выделено порядка 47 млн, тем самым воспользоваться возможностями социального контракта смогут почти 1900 семей», — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отметим, что в 2019 году в Удмуртской Республике более 1000 семей смогли воспользоваться помощью государства и получить материальную поддержку в рамках заключения социального контракта. На эти цели направили более 6 млн рублей и заключили порядка 240 контрактов.