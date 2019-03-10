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24 незаконные свалки в Удмуртии невозможно собрать и вывезти

12:07, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
12:07, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
62
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#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#финансы и деньги
Фото: ИА Сусанин
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Их необходимо рекультивировать на месте.

Ижевск. Удмуртия. 24 несанкционированные свалки в Удмуртии невозможно собрать и вывезти на другое место. Об этом рассказал министр природных ресурсов Удмуртской Республики Денис Удалов. Как сообщает пресс-служба ведомства, на конец 2018 года в регионе насчитывалась 481 незаконная свалка площадью 394 га. Большую часть из них можно собрать, перевезти мусор на полигоны. Однако 24 объекта довольно крупные. Их придется рекультивировать на месте, наподобие недавно законченных работ на бывшем полигоне ТБО по Сарапульскому тракту.

Минприроды подало заявку на рекультивацию свалки в Якшур-Бодье в 2019 году. Заявленный объем финансирования составил 24,7 млн рублей. Проектно-сметная документация на работы в Малопургинском районе прошла экологическую экспертизу. Ожидается, что обновление состоится в 2020 году, объем финансирования – 50 млн рублей.

В 2018 году на 12,5 млн рублей из бюджета Удмуртии начата разработка документов на рекультивацию свалок районных центров: Вавожского, Игринского, Киясовского, Увинского и Юкаменского районов. Все необходимые нормативные документы подготовлены. Работы по рекультивации планируется провести в 2020 году.

По расчетам проектных организаций, затраты на рекультивацию всех несанкционированных свалок Удмуртской Республики составят около 4,8 млрд рублей.

12:07, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
62
0
#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#финансы и деньги

 

 

 


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