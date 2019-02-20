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Роберт Богданов будет руководить управлением благоустройства Ижевска

11:53, 20 февраля, 2019
Георгий Поветкин
11:53, 20 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#благоустройство\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Роберт Богданов будет временно руководить управлением благоустройства и транспорта (УБиТ) Ижевска. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ранее Богданов занимал должность замначальника по вопросам предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что предыдущий руководитель управления Александр Килин будет уволен главой города в связи с тем, что первый не справляется со своими обязанностями.

Ранее начальником управления был Артем Богданов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по двум эпизодам по статье 289 УК России («Незаконное участие должностным лицом в предпринимательской деятельности») и четырем эпизодам статьи 169 УК России («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Сейчас он находится под домашним арестом.

11:53, 20 февраля, 2019
Георгий Поветкин
161
0
#благоустройство\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия

 

 

 


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