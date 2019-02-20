Роберт Богданов будет руководить управлением благоустройства Ижевска

Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Роберт Богданов будет временно руководить управлением благоустройства и транспорта (УБиТ) Ижевска. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ранее Богданов занимал должность замначальника по вопросам предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что предыдущий руководитель управления Александр Килин будет уволен главой города в связи с тем, что первый не справляется со своими обязанностями.

Ранее начальником управления был Артем Богданов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по двум эпизодам по статье 289 УК России («Незаконное участие должностным лицом в предпринимательской деятельности») и четырем эпизодам статьи 169 УК России («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Сейчас он находится под домашним арестом.