Грузоподъёмность ледовой переправы под Сарапулом через Каму увеличили до 6 тонн

Спасатели напоминают водителям, что выезжать на лёд вне переправ запрещено.
Сарапул. Удмуртия. Грузоподъёмность ледовой переправы через Каму под Сарапулом увеличили до 6 тонн. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«На ледовой переправе «Борок – Сарапул» грузоподъёмность увеличили до 6 тонн», — говорится в сообщении.
Напомним, переправу по речному льду вновь открыли в конце декабря 2023 года; из-за оттепели движение по ней временно прекращали.
В МЧС напомнили, что выезжать на лёд вне специально оборудованных переправ категорически запрещено.