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Грузоподъёмность ледовой переправы под Сарапулом через Каму увеличили до 6 тонн

17:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Грузоподъёмность ледовой переправы под Сарапулом через Каму увеличили до 6 тонн
17:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
485
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#Сарапул\n#Кама\n#транспорт
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
485
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Спасатели напоминают водителям, что выезжать на лёд вне переправ запрещено.

Сарапул. Удмуртия. Грузоподъёмность ледовой переправы через Каму под Сарапулом увеличили до 6 тонн. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«На ледовой переправе «Борок – Сарапул» грузоподъёмность увеличили до 6 тонн», — говорится в сообщении.

Напомним, переправу по речному льду вновь открыли в конце декабря 2023 года; из-за оттепели движение по ней временно прекращали.

В МЧС напомнили, что выезжать на лёд вне специально оборудованных переправ категорически запрещено.

17:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
485
0
#Сарапул\n#Кама\n#транспорт