Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Мост разрушился в Иркутской области после проезда лесовоза

13:09, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Мост разрушился в Иркутской области после проезда лесовоза
13:09, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
110
0
#Сибирь\n#Иркутская область\n#губернатор\n#транспорт\n#река\n#мост\n#обрушение
Фото: t.me/kobzevii
110
0

Сооружение признали годным к эксплуатации в 2019 году.

Чемдальск. Иркутская область. Лесовоз обрушил мост через реку Полива в Усть-Илимском районе Иркутской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

Губернатор уточнил, что водитель не пострадал. Грузовик, которым он управлял, принадлежит частной компании. Кроме моста, повреждения получил прицеп. О случившемся поставлены в известность надзорные органы, добавил руководитель области. Организован объезд. О сроках восстановления конструкции не сообщается.

Также Кобзев пояснил, что последний раз мост проверяли в 2019 году и признали годным к эксплуатации. При этом сооружение не предназначалось для проезда гражданского транспорта.

13:09, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
110
0
#Сибирь\n#Иркутская область\n#губернатор\n#транспорт\n#река\n#мост\n#обрушение