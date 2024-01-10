Мост разрушился в Иркутской области после проезда лесовоза

Чемдальск. Иркутская область. Лесовоз обрушил мост через реку Полива в Усть-Илимском районе Иркутской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

Губернатор уточнил, что водитель не пострадал. Грузовик, которым он управлял, принадлежит частной компании. Кроме моста, повреждения получил прицеп. О случившемся поставлены в известность надзорные органы, добавил руководитель области. Организован объезд. О сроках восстановления конструкции не сообщается.

Также Кобзев пояснил, что последний раз мост проверяли в 2019 году и признали годным к эксплуатации. При этом сооружение не предназначалось для проезда гражданского транспорта.