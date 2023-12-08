Пассажиры метро в Лондоне попали в ловушку из-за забастовки

Лондон. Великобритания. Забастовка рабочих и отключение электричества стали причиной инцидента в метро Лондона. Пассажиры одного из поездов на несколько часов застряли в тоннеле в полной темноте, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Состав шел от вокзала Паддингтон до аэропорта Хитроу. Внезапно пропало электричество. В результате движение остановилось, вагоны погрузились во тьму, также прекратилось отопление. Двое пассажиров получили травмы, одна женщина потеряла сознание.

Ждать эвакуации пассажирам пришлось больше 3 часов. Многие не выдержали и отправились на выход из тоннеля по рельсам самостоятельно, поскольку опаздывали на свои авиарейсы. Также по словам очевидцев некоторые справляли нужду в тоннеле и даже в вагонах.