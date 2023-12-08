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Пассажиры метро в Лондоне попали в ловушку из-за забастовки

17:54, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пассажиры метро в Лондоне попали в ловушку из-за забастовки
17:54, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Великобритания\n#Лондон\n#транспорт\n#забастовка\n#пассажиры\n#эвакуация\n#метро
Фото: pxhere.com
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Людям пришлось выбираться из тоннеля по рельсам.

Лондон. Великобритания. Забастовка рабочих и отключение электричества стали причиной инцидента в метро Лондона. Пассажиры одного из поездов на несколько часов застряли в тоннеле в полной темноте, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Состав шел от вокзала Паддингтон до аэропорта Хитроу. Внезапно пропало электричество. В результате движение остановилось, вагоны погрузились во тьму, также прекратилось отопление. Двое пассажиров получили травмы, одна женщина потеряла сознание. 

Ждать эвакуации пассажирам пришлось больше 3 часов. Многие не выдержали и отправились на выход из тоннеля по рельсам самостоятельно, поскольку опаздывали на свои авиарейсы. Также по словам очевидцев некоторые справляли нужду в тоннеле и даже в вагонах.

17:54, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Великобритания\n#Лондон\n#транспорт\n#забастовка\n#пассажиры\n#эвакуация\n#метро