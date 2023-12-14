Массовая забастовка в Финляндии парализует общественный транспорт

Хельсинки. Финляндия. 150 компаний, в которых заняты около 17 тыс. сотрудников, охватит забастовка, которая должна пройти 14 декабря в Финляндии. Прежде всего речь идет о транспортных организациях, пишет «Российская газета» с ссылкой на издание Yle.

Профсоюзы страны недовольны планируемыми реформами в сфере трудового законодательства и сокращением программ социального обеспечения. Попытки представителей бизнеса договориться с активистами к результату не привели.

В частности, об участии в стачке заявили в профсоюзе работников автомобильной и транспортной промышленности. Это значит, что по всей Финляндии 14 октября не выйдут на работу водители грузовиков, автобусов, коммерческих автомобилей, нефтяных танкеров, а также работники туристической индустрии, терминальных портов и грузовых компаний. Также в стране почти полностью остановится движение поездов. Кроме того, к забастовке присоединится профсоюз работников почтовой и логистической отрасли.