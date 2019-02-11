Экс-начальнику УБиТ Ижевска Артему Богданову изменили домашний арест на подписку о невыезде

Его обвиняют по шести эпизодам.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд 8 февраля изменил бывшему начальнику управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артему Богданову домашний арест на подписку о невыезде. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, Богданов покинул пост летом 2018 года. В октябре его взяли под стражу.

Бывшего начальника обвиняют по двум эпизодам по статье 289 УК России («Незаконное участие должностным лицом в предпринимательской деятельности») и четырем эпизодам статьи 169 УК России («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).

Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 18 февраля.