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Белый пион и бобы тонка: москвичи выбрали новые запахи для автовокзалов и станций метро

17:59, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Белый пион и бобы тонка: москвичи выбрали новые запахи для автовокзалов и станций метро
17:59, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Москва\n#цветы\n#благоустройство\n#опросы\n#пассажиры\n#транспорт\n#вокзал\n#метро
Фото: t.me/DtRoad
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Используемые вещества гипоаллергенны и безопасны, заверили в мэрии.

Москва. Пассажиры общественного транспорта Москвы проголосовали за новые ароматы, которыми будут благоухать станции подземки и автовокзалы. Об этом пишет «Российская газета».

Как уточнили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, пассажиров опрашивали на станции метро «Курская».

В частности, фирменным запахом для автовокзалов «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота» и эскалаторной галереи на Воробьевых горах москвичи выбрали белый пион. А на пересадочном узле «Деловой центр» будут распылять аромат бобов тонка.

Кстати, с конца 2023 года в поездах Филевской линии пахнет зеленым чаем. Этот запах также был выбран по результатам опроса пассажиров. 

В департаменте транспорта Москвы заверили, что используемые вещества гипоаллергенны и безопасны. Их концентрация регулируется в зависимости от температуры воздуха, количества пассажиров и их пожеланий. 

17:59, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Москва\n#цветы\n#благоустройство\n#опросы\n#пассажиры\n#транспорт\n#вокзал\n#метро