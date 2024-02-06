Белый пион и бобы тонка: москвичи выбрали новые запахи для автовокзалов и станций метро

Москва. Пассажиры общественного транспорта Москвы проголосовали за новые ароматы, которыми будут благоухать станции подземки и автовокзалы. Об этом пишет «Российская газета».

Как уточнили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, пассажиров опрашивали на станции метро «Курская».

В частности, фирменным запахом для автовокзалов «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота» и эскалаторной галереи на Воробьевых горах москвичи выбрали белый пион. А на пересадочном узле «Деловой центр» будут распылять аромат бобов тонка.

Кстати, с конца 2023 года в поездах Филевской линии пахнет зеленым чаем. Этот запах также был выбран по результатам опроса пассажиров.

В департаменте транспорта Москвы заверили, что используемые вещества гипоаллергенны и безопасны. Их концентрация регулируется в зависимости от температуры воздуха, количества пассажиров и их пожеланий.