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Паромную переправу через Каму под Сарапулом закрыли до весны

12:20, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Паромную переправу через Каму под Сарапулом закрыли до весны
12:20, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1673
0
#Сарапул\n#Кама\n#транспорт
Фото: ИА "Сусанин"
1673
0

Она проработала с начала мая.

Сарапул. Удмуртия. В понедельник, 27 ноября, под Сарапулом закрыли паромную переправу через Каму. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с закрытием навигации и погодными условиями паромная переправа через реку Кама в направлении «Борок — Сарапул» прекращает свою работу», — говорится в сообщении.

Напомним, открыли её в этом году 4 мая. 

Отметим, что зимой традиционно через Каму открывают ледовую переправу. Но для этого необходимо дождаться образования льда необходимой толщины, выдерживающей автомобили.

12:20, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1673
0
#Сарапул\n#Кама\n#транспорт