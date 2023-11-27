Паромную переправу через Каму под Сарапулом закрыли до весны

Сарапул. Удмуртия. В понедельник, 27 ноября, под Сарапулом закрыли паромную переправу через Каму. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с закрытием навигации и погодными условиями паромная переправа через реку Кама в направлении «Борок — Сарапул» прекращает свою работу», — говорится в сообщении.

Напомним, открыли её в этом году 4 мая.

Отметим, что зимой традиционно через Каму открывают ледовую переправу. Но для этого необходимо дождаться образования льда необходимой толщины, выдерживающей автомобили.