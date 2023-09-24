Время стоянки автомобилей у Дома дружбы народов ограничат в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска запретили длительную стоянку автомобилей возле Дома дружбы народов. Постановление об этом подписал глава города Дмитрий Чистяков, оно опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

На участке улицы Орджоникидзе вблизи строения № 33а установят дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки», «Конец зоны с ограничением стоянки», «Работает эвакуатор» и таблички с дополнительной информацией.

Работы начнутся через 20 дней после опубликования постановления.