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Уроженка Удмуртии Алина Загитова и фигуристка Медведева снялись для японской рекламы

11:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
11:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#реклама\n#Япония\n#Удмуртия\n#Алина Загитова
Фото: Wikimedia Commons
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Девушки предстали в образах героев из игры.

Ижевск. Удмуртия. Уроженка Удмуртии олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой для японской рекламы игры для смартфона. Видео опубликовали на YouTube-канале maidigitv.

Девушки в костюмах героев игры катаются на льду, выполняют вращения и улыбаются друг другу.

На данный момент видео посмотрели более 100 тыс. раз.

Напомним, в мае прошлого года премьер—министр Японии Синдзо Абэ подарил Загитовой щенка породы акита-ину. Питомца назвали Асару, что переводится как «победа».

11:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
36
0
#Ижевск\n#реклама\n#Япония\n#Удмуртия\n#Алина Загитова

 

 

 


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