Уроженка Удмуртии Алина Загитова и фигуристка Медведева снялись для японской рекламы

Девушки предстали в образах героев из игры.

Ижевск. Удмуртия. Уроженка Удмуртии олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой для японской рекламы игры для смартфона. Видео опубликовали на YouTube-канале maidigitv.

Девушки в костюмах героев игры катаются на льду, выполняют вращения и улыбаются друг другу.

На данный момент видео посмотрели более 100 тыс. раз.

Напомним, в мае прошлого года премьер—министр Японии Синдзо Абэ подарил Загитовой щенка породы акита-ину. Питомца назвали Асару, что переводится как «победа».