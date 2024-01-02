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В Японии выросло число жертв землетрясения

17:15, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Японии выросло число жертв землетрясения
17:15, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Япония\n#землетрясение
Фото: Джонатана Борбы на Unsplash
33
0

Серия мощных толчков произошла на северо-востоке Японии.

Токио. Япония. В Японии обновлены данные по погибшим в результате землетрясения, ударившего по северо-востоку страны. Об этом сообщает «МИР 24».

На данный момент подтверждена гибель 48 человек. Большая их часть погибла в городах Судзу (20 человек) и Вадзима (19 человек). Десятки человек числятся пострадавшими.

Подземные толчки 1 января ощущались в префектуре Исикава. Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии. Оно вызвало разрушения зданий, отключение подачи электричества и повреждения дорог.

17:15, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Япония\n#землетрясение