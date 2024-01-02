В Японии выросло число жертв землетрясения

Токио. Япония. В Японии обновлены данные по погибшим в результате землетрясения, ударившего по северо-востоку страны. Об этом сообщает «МИР 24».

На данный момент подтверждена гибель 48 человек. Большая их часть погибла в городах Судзу (20 человек) и Вадзима (19 человек). Десятки человек числятся пострадавшими.

Подземные толчки 1 января ощущались в префектуре Исикава. Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии. Оно вызвало разрушения зданий, отключение подачи электричества и повреждения дорог.