У берегов Японии потерпел крушение конвертоплан США

Кагосима. Япония. До 8 человек могли находиться на борту упавшего у берегов Японии конвертоплана Osprey военно-воздушных сил США. Крушение произошло неподалеку от префектуры Кагосима, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство Kyodo.

По уточненным данным, авария случилась в районе острова Якусима, расположенного к югу от Кюсю, где находится Кагосима. Судьба экипажа неизвестна.

Конвертоплан — летательный аппарат с поворотными винтовыми двигателями (или только винтами), которые позволяют ему взлетать и садиться как вертолету. Поднявшись в воздух, конвертоплан меняет угол атаки двигателей или винтов, и передвигается со скоростью самолета.

Единственной серийной машиной такого типа является американский конвертоплан V-22 Osprey. Используется американскими ВВС как военно-транспортный самолет для высадки морской пехоты и грузов.

Добавим, по данным газеты «Известия», конвертоплан указанной модели разбился 9 июня 2023 года в Калифорнии. Погибли находившихся на борту пятеро морских пехотинцев.