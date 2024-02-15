Житель Ижевска пытается вернуть на родину увезённого в Японию ребёнка

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска Виталий Леднёв борется за возвращение своего трёхлетнего сына на родину, вывезенного матерью в Японию. Об этом сообщает RT.

Чемпион мира по созданию ледяных скульптур 50-летний ижевчанин Виталий Леднёв женился на японке Дзюнко Янагидо осенью 2012 года. Ранее они познакомились на Аляске, где Виталий принимал участие в чемпионате по созданию ледяных скульптур.

«Сначала мы жили на две страны. Потом три года — в Ижевске. Когда задумались о ребёнке, Дзюнко сказала, что ей будет комфортнее рожать в Японии. Там мы купили дом, машину и начали процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, — прим. ред.)», — рассказывает RT Леднёв.

Живя в островном государстве, Виталий Леднёв работал строителем. По его словам, японцы относились к нему как к чужаку, называя соответствующим прозвищем «гайдзин», которое даётся всем иностранцам.

25 августа 2020 года у пары родился сын Каито, который получил японское гражданство. В марте 2021 года родители поменяли ему гражданство на российское. К этому моменту Виталий устроился помощником с английским языком в школу.

«У них есть такая система, что у каждого школьника должна быть возможность поговорить с носителем языка по-английски. Помощник учителя, то есть я, в игровой форме пытается подтолкнуть детей говорить на английском и поддерживать их интерес в обучении», — рассказывает Леднёв.

Порой Виталию приходилось уезжать на работу в школы в других городах, соответственно дома он бывал лишь в выходные. Тогда он стал замечать странности в поведении жены, которая стала таскать домой разный хлам и забивать им шкафы. Кроме того, женщина, отвозя ребёнка в ясли, открывала окна в машине, в результате чего малыш начал болеть.

Затем супруга предложила развестись.

«При этом она мне заявила, что после развода я сына уже не увижу. Тогда я сказал ей, что подписывать ничего не буду и уезжаю в Ижевск. Позвонил бывшему начальнику, он купил нам с ребёнком билеты, и 10 сентября 2022 года мы улетели в Россию, в Ижевск», — рассказал Леднёв.

Спустя девять месяцев мужчина получил повестку в суд и 5 июля 2023 года Канавинский райсуд Нижнего Новгорода постановил вернуть ребёнка, гражданина РФ, в Японию к матери. Решение было продиктовано Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года. После этого женщина тайно забрала ребёнка из детского сада, сделала ему новые документы и улетела с ним в Японию.

Попытки оспорить решение суда успехом не увенчались. Фемида посчитала, что несмотря на отсутствие японского гражданства у ребёнка, жить он должен в доме матери.

Виталий Леднёв готовит с адвокатом жалобу в Верховный суд.

Защитник Леднёва Ольга Решетникова отметила, что одним из важных аспектов в деле является место пребывания ребёнка.

«До сентября 2022 года ребёнок ни разу не выезжал в Россию, поэтому Япония, согласно конвенции, считается его постоянным местом жительства. Мы пытались обратить внимание суда на другие пункты документа. Согласно пунктам 12 и 13, предусмотрено, что если обратное перемещение навредит ребёнку в психоэмоциональном плане, то возвращать его нельзя. Мальчик не знает японского языка, не знает японской культуры. В рамках суда нам не дали провести психолого-педагогическую экспертизу, которая показала бы отношения ребёнка и родителей», — рассказал адвокат.

Ольга Решетникова отметила, что даже победа в суде будет недостаточной. Технически вернуть ребёнка в Россию будет сложно.