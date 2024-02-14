Пятиметровый столб пепла и дыма поднялся над японским вулканом Сакурадзима

Кагосима. Япония. Вулкан Сакурадзима начал извергаться в Японии. Он расположен на острове Кюсю, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило 14 февраля Национальное метеорологическое управление Японии, столб пепла и дыма поднялся на высоту 5 км, чего не наблюдалось с 2020 года. Камни и сгустки лавы разлетелись на 1,3 км.

«Известия» отмечают, что жителей близлежащих населенных пунктов предупредили об опасности выпадения пепла. Пеплопад возможен даже на значительном расстоянии от вулкана. В районе извержения объявлен третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Вулканическая активность может продолжиться, не исключают специалисты.

Сообщается также, что Сакурадзима является одним из самых активных вулканов в Японии. Так, в 2023 году извержения там происходили дважды, в июле и декабре.