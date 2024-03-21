Из-за землетрясения в Японии временно остановили метро и АЭС

Токио. Япония. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии. Толчки ощущались в ряде городов, в том числе Токио, пишет «Российская газета».

Эпицентр находился на юге префектуры Ибараки. Из соображений безопасности работа расположенной неподалеку атомной электростанции Токай № 2 была приостановлена. После проверки генерация электроэнергии возобновилась.

Из-за отключения электроэнергии, вызванного землетрясением, временно перестали ходить поезда метро на верхней и нижней линиях между станциями Токио и Син-Аомори. Впоследствии движение было восстановлено.