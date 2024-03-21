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Из-за землетрясения в Японии временно остановили метро и АЭС

11:28, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из-за землетрясения в Японии временно остановили метро и АЭС
11:28, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Япония\n#АЭС\n#метро\n#землетрясение
Фото: pxhere.com
74
0

Эпицентр находился в префектуре Ибораки.

Токио. Япония. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии. Толчки ощущались в ряде городов, в том числе Токио, пишет «Российская газета».

Эпицентр находился на юге префектуры Ибараки. Из соображений безопасности работа расположенной неподалеку атомной электростанции Токай № 2 была приостановлена. После проверки генерация электроэнергии возобновилась.

Из-за отключения электроэнергии, вызванного землетрясением, временно перестали ходить поезда метро на верхней и нижней линиях между станциями Токио и Син-Аомори. Впоследствии движение было восстановлено.

11:28, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Япония\n#АЭС\n#метро\n#землетрясение