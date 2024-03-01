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Четыре компании из Ижевска попали под санкции Японии

09:45, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Четыре компании из Ижевска попали под санкции Японии
09:45, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
273
0
#Ижевск\n#Япония\n#санкции
Фото: unsplash.com (FlyD)
273
0

Их работа связана с оборонной тематикой.

Ижевск. Удмуртия. Под международные экономические санкции попали четыре компании из Ижевска. Как сообщается на портале МИДа страны, сделано это, «чтобы Япония могла внести свой вклад в международные усилия по установлению международного мира».

Всего в обновлённый список санкций попали 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Из Удмуртии в нём оказались четыре компании. Теперь их продукцию запрещено поставлять в Японию.

Речь идёт о концерне «Калашников», ООО «Аэроскан», Zala Aero, ООО «Спецтехнотрейд».

Напомним, ранее под санкции США попали два банка и шесть компаний из Ижевска. 

09:45, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
273
0
#Ижевск\n#Япония\n#санкции