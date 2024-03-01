Четыре компании из Ижевска попали под санкции Японии

Ижевск. Удмуртия. Под международные экономические санкции попали четыре компании из Ижевска. Как сообщается на портале МИДа страны, сделано это, «чтобы Япония могла внести свой вклад в международные усилия по установлению международного мира».

Всего в обновлённый список санкций попали 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Из Удмуртии в нём оказались четыре компании. Теперь их продукцию запрещено поставлять в Японию.

Речь идёт о концерне «Калашников», ООО «Аэроскан», Zala Aero, ООО «Спецтехнотрейд».

Напомним, ранее под санкции США попали два банка и шесть компаний из Ижевска.