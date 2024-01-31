Кофейни со свиньями вошли в моду в Японии

Токио. Япония. Пойти в кафе или свинарник – для японцев оказалось одинаково интересно. В Стране восходящего солнца набирают популярность заведения, где посетители могут пообщаться с живыми хрюшками, передает «МИР 24» со ссылкой на Associated Press.

Поросята здесь – не сырье для отбивных, а полноправные жители. С ними можно поиграть, угостить их каким-нибудь лакомством, сфотографироваться на память. Стоимость получаса пребывания в свинокафе составляет в среднем 2200 иен (1400 рублей).

По словам владельцев заведений, свиньи вовсе не такие грязнули, как принято считать – при нормальном уходе они бывают чистенькие, общительные и тихие, разве что иногда громко фыркают. Многим японцам общество этих животных нравится не меньше, чем собачье или кошачье – притом, что не всякий может позволить себе обзавестись четвероногим другом. Кто-то живет в слишком тесной квартире, а у кого-то нет времени на уход за зверем.

Сообщается, что в Стране восходящего солнца действует уже 10 свинокафе. Первое из них появилось в Токио в 2019 году. Также в Японии есть заведения с совами, ежами, птицами и даже змеями.