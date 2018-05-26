Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова обзавелась щенком породы акита-ину

Собаку фигуристке вручили в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Москва. Долгожданный подарок получила бывшая ижевчанка, чемпионка Олимпийских игр в одиночном фигурном катании Алина Загитова. Как сообщает RT, в субботу, 26 мая, в московском отеле «Метрополь» юной спортсменке передали щенка породы акита-ину.

О своем желании иметь такую собаку фигуристка, которой недавно исполнилось 16 лет, заявила после победы в Пхёнчхане. Желание чемпионки исполнила японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину, которую возглавляет политик Эндо Такаси.

Напомним, эти собаки стали всемирно известны благодаря фильму «Хатико». Щенка назвали Асару, что в переводе с японского означает «Победа».

Эндо Такаси вручил живой подарок Алине. Она заявила, что Масару попала в хорошие руки. В интервью СМИ Загитова также рассказала, что будет брать собаку на каток, и даже, возможно, поставит на коньки.

Добавим, в церемонии передачи щенка принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, приехавший в Москву с Петербургского экономического форума.