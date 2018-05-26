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Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова обзавелась щенком породы акита-ину

19:46, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:46, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
167
0
#спорт\n#Олимпиада\n#животные\n#Япония\n#подарки\n#собаки\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: vk.com/zagitova_alina
167
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Собаку фигуристке вручили в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.  

Москва. Долгожданный подарок получила бывшая ижевчанка, чемпионка Олимпийских игр в одиночном фигурном катании Алина Загитова. Как сообщает RT, в субботу, 26 мая, в московском отеле «Метрополь» юной спортсменке передали щенка породы акита-ину. 

О своем желании иметь такую собаку фигуристка, которой недавно исполнилось 16 лет, заявила после победы в Пхёнчхане. Желание чемпионки исполнила японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину, которую возглавляет политик Эндо Такаси.

Напомним, эти собаки стали всемирно известны благодаря фильму «Хатико». Щенка назвали Асару, что в переводе с японского означает «Победа».

Эндо Такаси вручил живой подарок Алине. Она заявила, что Масару попала в хорошие руки. В интервью СМИ Загитова также рассказала, что будет брать собаку на каток, и даже, возможно, поставит на коньки.   

Добавим, в церемонии передачи щенка принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, приехавший в Москву с Петербургского экономического форума.

19:46, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
167
0
#спорт\n#Олимпиада\n#животные\n#Япония\n#подарки\n#собаки\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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