После землетрясений в Японии море отступило от берегов

Токио. Япония. Серия землетрясений в начале января изменила береговую линию в Японии. Море буквально отступило от берегов – местами на 250 метров, передает «Рен ТВ».

Особенно это явление заметно на полуострове Ното (центральная часть острова Хонсю). Причалы, на которых местные рыбаки держали свои лодки, теперь оказались на суше и непригодны для использования.

Экологи тем временем выясняют, как изменение береговой линии отразится на состоянии окружающей среды.

Напомним, в первые дни января на центральную часть Японии обрушилась серия землетрясений и цунами. Столь разрушительных стихийных бедствий в стране не было с 1885 года. По уточненным данным, погибли 202 человека. По словам дипломатов, россиян среди них нет.