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После землетрясений в Японии море отступило от берегов

15:41, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После землетрясений в Японии море отступило от берегов
15:41, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
10
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#Япония\n#стихийное бедствие\n#море\n#цунами\n#землетрясение
Фото: pxhere.com
10
0

Местами дно обнажилось на 250 метров.

Токио. Япония. Серия землетрясений в начале января изменила береговую линию в Японии. Море буквально отступило от берегов – местами на 250 метров, передает «Рен ТВ»

Особенно это явление заметно на полуострове Ното (центральная часть острова Хонсю). Причалы, на которых местные рыбаки держали свои лодки, теперь оказались на суше и непригодны для использования.

Экологи тем временем выясняют, как изменение береговой линии отразится на состоянии окружающей среды.

Напомним, в первые дни января на центральную часть Японии обрушилась серия землетрясений и цунами. Столь разрушительных стихийных бедствий в стране не было с 1885 года. По уточненным данным, погибли 202 человека. По словам дипломатов, россиян среди них нет.

15:41, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
10
0
#Япония\n#стихийное бедствие\n#море\n#цунами\n#землетрясение