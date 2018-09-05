Попытка угона авто в Ижевске, минимальные цены на пиво и «Супермен» в роли Ведьмака: что произошло минувшей ночью

О писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном – среда, 5 сентября. Начинаем еще один рабочий день с чашки кофе и обзора самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Закрытие улицы:

В Ижевске вечером в пятницу, 7 сентября, закроют движение по улице Красногеройской. Соответствующее постановление подписал и.о. главы города Сергей Задорожный.

В документе говорится, что недоступным для транспорта будет отрезок между улицами Пушкинской и Свободы. Там проведут ремонт магистральной теплосети.

Ограничения будут действовать до 05:00 вторника, 11 сентября.

Попытка угона:

Пьяный мужчина попытался угнать автомобиль в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, инцидент произошел возле одного из домов по улице 10 лет Октября.

Хозяин авто, выйдя утром, увидел, что одно из стекол выдавлено, а в салоне порваны провода. Полицейские смогли найти злоумышленника. Им оказался 21-летний житель столицы региона. В момент происшествия он был пьян.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Нижняя граница:

В России могут установить минимально допустимую цену на пиво. Как пишет Эхо Москвы со ссылкой на РИА, об этом рассказал глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

По его словам, с таким предложением к нему обращались пивоваренные компании. В России пока установлены минимальные цены только на крепкий алкоголь, в частности, на водку.

Новый «Ведьмак»:

Создатели сериала «Ведьмак» от Netflix рассказали, кто же сыграет главную роль. Геральтом из Ривии в новой экранизации станет британский актер Генри Кавилл, пишет РГ.

Кавилл известен по фильмам «Лига Справедливости», «Бэтмен против Супермена» киновселенной DC Comics, где он исполняет роль Супермена.

«Он Геральт, и всегда был им. С огромным волнением приветствую Генри Кавилла в семье «Ведьмака», - цитирует издание слова шоураннера сериала Лорен Хиссрич.

Ранее Кавилл уже говорил о готовности сыграть знаменитого ведьмака Геральта в предстоящей экранизации. Актер с уверенностью заявил, что он бы даже не раздумывал, ведь это "потрясающая роль". Покорила его не только игра, поклонником которой он является, но и книжная серия, которую "Супермен" назвал "потрясающей".

«Ведьмак» - серия романов польского писателя Анджея Сапковского в жанре темное фэнтези. В 2007 году в свет вышла одноименная компьютерная игра. Несколько серий сериала по роману снимет режиссер «Игры престолов» и «Карточного домика» Алик Сахаров.