В Удмуртии перевозки между районами могут передать федеральной компании

Местные перевозчики считают эти маршруты нерентабельными.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии может измениться рынок обслуживания перевозок пассажиров между районами. Об этом журналистам рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в ходе рабочей поездки в Глазов.

Руководитель региона объяснил это тем, что местные перевозчики не считают эти маршруты рентабельными. Александр Бречалов отметил, что такая проблема в Удмуртии встает каждый год, а именно - перевозка льготников.

«Есть перевозчики, экономика которых действительно не позволяет возить льготников по межмуниципальным маршрутам, а кто-то просто не хочет. Сейчас мы - заложники этой ситуации, поэтому прорабатываем варианты решения проблемы», – заявил глава.

Один из вариантов - это поиск предпринимателей федерального уровня. Однако в таком случае, есть опасения, что перевозчик откажется от своих обязательств спустя год.

«У нас должна быть гарантия», - отметил Бречалов.

Второй вариант – это создать государственного перевозчика. В таком случае встает проблема в поиске крупных инвестиций, а финансовый партнер должен быть надежным.

«Обещать ничего не буду, но такая задача стоит к следующему сезону. В районе марта 2019 года мы публично расскажем об итогах своей работы в этом направлении», – подвел итог глава.