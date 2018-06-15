Информационные итоги пятницы, 15 июня.

Ижевск. Удмуртия. Короткая рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги пятницы, 15 июня.

Удмуртия в минуту: незаконно построенные дома и ижевские болельщики первого матча ЧМ-218 Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Не по закону:

В Ижевске более 180 домов возвели незаконно. Жильцы таких домов становятся фактически жертвами обмана и могут остаться ни с чем. Дело в том, что по закону такие дома подлежат сносу.

Покинет пост:

Начальник Управления по внутренней политике администрации главы и правительства Удмуртии покинет свой пост. Служебный контракт Леонида Кондакова истечет в начале июля.

Высокие требования:

Власти Удмуртии озвучили требования к потенциальному покупателю объединённого дорожного предприятия. Им сможет быть только стратегический инвестор, который занимается профильной деятельностью.

Первый матч:

В Ижевске в фан-зоне парка Кирова показали первый матч сборной России на чемпионате мира по футболу. Болеть пришли более 1 тыс. горожан. Матч между сборными России и Саудовской Аравии закончился со счетом 5:0.

Выступление чемпионки:

Уроженка Удмуртии Алина Загитова выступит на турнире Japan Open. Девушка войдет в сборную Европы вместе с испанцем Хавьером Фернандесом. Однако состав команды еще может измениться.