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Леонид Кондаков вновь покинет пост начальника Управления по внутренней политике администрации главы Удмуртии

09:00, 15 июня, 2018
Дарья Саушина
09:00, 15 июня, 2018
Дарья Саушина
951
0
#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: izhlife.ru
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Контракт будет расторгнут 4 июля.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртии – начальника Управления по внутренней политике Леонид Кондаков покинет свой пост. Указ подписал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В документе сообщается, что служебный контракт будет расторгнут по инициативе работника 4 июля этого года.

Напомним, что в конце 2015 года с Кондаковым не продлили трудовой контракт. Однако уже после новогодних праздников его вновь представили коллективу. Управлением внутренней политики Кондаков руководил с 2004 года с перерывом в 2014-2015 годах.

Наша справка: Кондаков Леонид Акимович, родился 3 июля 1958 в Сарапуле. Образование высшее.

В 1984 году окончил инженерно-строительный факультет Ижевского механического института по специальности сельскохозяйственное строительство.

В 1976-1978 гг. проходил службу в армии в Туркестанском военном округе военным строителем

1984-1985 г. - мастер Каракулинской МПМК

1985 г. - прораб Каракулинской МПМК

1985-1987 г. - главный инженер Каракулинской МПМК

1987-1995 г.  - начальник отдела капитального строительства, Каракулино

1991-1994 г. - начальник отдела капитального строительства - заместитель председателя исполкома Каракулинского района;

1995-1997 г. - исполнительный директор ТОО «Каракулинская инвестиционная компания»

1997-1998 г. - первый заместитель главы администрации Каракулинского района по производственно-экономическим вопросам

1998-2003 г. - глава администрации Каракулинского района

2003-2004 г. - заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики - начальник Управления общественно-политической информации

2004 -2014г. - заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики - начальник Управления по внутренней политике

2014-2015 – советник главы Удмуртской Республики

2015-н/в - заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики - начальник Управления по внутренней политике

09:00, 15 июня, 2018
Дарья Саушина
951
0
#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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