Власти Удмуртии озвучили требования к потенциальному покупателю объединённого дорожного предприятия

Александр Свинин также рассказал о причинах объединения всех дорожных предприятий республики.

Ижевск. Удмуртия. На прошедшей 14 июня встрече с журналистами первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал о причинах объединения дорожных предприятий республики. Он также озвучил требования республиканских властей к потенциальному покупателю.

По словам первого вице-премьера, слияние компаний вызвано в том числе и экономическими причинами, поскольку позволит снизить издержки и себестоимость, а также повысить прибыль. Кроме того, оно должно отсечь тех, кто хотел бы купить эти предприятия только для реализации их имущественного комплекса или вывода активов.

При этом первый зампред отметил, что окончательного решения о судьбе объединённой компании ещё нет. В данный момент рассматриваются три возможных варианта развития событий: предприятие может быть оставлено в республиканской собственности, продано или передано в концессию. На основании проведённых экономическим блоком правительства исследований и расчётов решение будут принимать глава Удмуртии Александр Бречалов и премьер Ярослав Семёнов.

По словам Александра Свинина, если решение о продаже всё-таки будет принято, то потенциальным покупателем сможет быть только стратегический инвестор, который занимается профильной деятельностью.

«Нужен тот, кто не развалит и не сломает нам потом планы по реконструкции дорог Удмуртской Республики», – заявил первый вице-премьер.

Он отметил, что даже в случае продажи объединённой компании, часть акций останутся в госсобственности, чтобы правительство могло контролировать органы управления.

Напомним, в октябре должны быть завершены процессы объединения всех дорожных акционерных обществ, а также акционирования Удмуртавтодора, после чего начнётся слияние этих предприятий.