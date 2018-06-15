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В Ижевске в фан-зоне парка Кирова показали первый матч сборной России на чемпионате мира

15:50, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
15:50, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Россия\n#Удмуртия\n#болельщики
Фото: ИА "Сусанин"
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Болеть за команду Станислава Черчесова пришли более тысячи горожан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в фан-зоне парка Кирова показали первый матч сборной России на чемпионате мира по футболу. Болеть за команду Станислава Черчесова пришли более тысячи горожан.

Дебютный матч в фан зоне Ижевска

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-15.

«Мы очень патриотически настроены в любом случае. Мы любим нашу страну и хотим, чтобы наши показали хороший результат. Я думаю, в сегодняшнем матче мы победим и двинемся дальше», - рассказал «Сусанину» директор «Летнего сада» Сергей Буторин.

Отметим, что площадка вмещает порядка 6 тыс. человек. На трибуне могут наблюдать за матчами около 1000 человек.

«Я считаю, что республике повезло, потому что раньше таких же проектов не было. То, что мы смогли реализовать этот продукт, это большой шаг вперед для развития нашей республики», - сказал гендиректор Летнего сада Сергей Буторин.

Россияне уже в первом тайме забили два мяча, а во второй половине игры укрепили свое преимущество. В итоге поединок завершился с разгромным счетом 5:0 в пользу России.

15:50, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
875
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Россия\n#Удмуртия\n#болельщики

 

 

 


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