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Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова выступит на Japan Open в составе сборной Европы

15:20, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
15:20, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Япония\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом сообщает японская телекомпания TV TOKYO.

Ижевск. Удмуртия. Уроженка Удмуртии Алина Загитова выступит на Japan Open в составе сборной Европы. Об этом сообщает японская телекомпания TV TOKYO.

Помимо Загитовой, Европу будет представлять испанец Хавьер Фернандес. Также на сайте канала говорится, что от команды Северной Америки выступят Нейтан Чен и Брейди Теннелл.

Отметим, что состав команды может измениться.

Japan Open – ежегодный турнир, который проводится в Японии с 1997 года. В 2017 году в состав сборной Европы были включены Алина Загитова, Евгения Медведева, Хавьер Фернандес и Алексей Быченко.

15:20, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
274
0
#спорт\n#Ижевск\n#Япония\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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