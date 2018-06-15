play
pause
  • $ 62.25 ↓
  • € 73.56 ↓

Более 180 многоквартирных домов возвели в Ижевске незаконно

12:30, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:30, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
558
0
#строительство\n#Ижевск\n#жилищное строительство\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#градостроительство
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
558
0

Вопрос о противодействии подобной застройке обсудили в Госсовете Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртской Республики обсудили вопросы противодействия незаконному строительству. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, посвящённое этому совещание провели в четверг, 14 июня, под руководством председателя постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Александра Майера.

Чаще всего факты незаконной застройки фиксируются в Ижевске, нежели в других муниципалитетах региона. Недобросовестные застройщики возводят многоквартирные малоэтажные дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. После этого продают квартиры по ценам ниже средних на рынке.

Жильцы таких построек становятся фактически жертвами обмана и в итоге могут остаться ни с чем. Потому что по закону такие многоквартирные дома по решению суда подлежат сносу, а люди, купившие в них доли, никакого финансового возмещения не получают. В перечне администрации Ижевска содержится информация более, чем о 180 подобных объектах.

Для предотвращения фактов незаконной застройки участники совещания в Госсовете приняли решение о необходимости пресекать строительство объектов ещё на стадии регистрации. В этом случае решающую роль сыграет плотное взаимодействие специалистов Росреестра с Главным управлением архитектуры и градостроительства, чтобы при наличии у объекта признаков многоквартирного дома в регистрации было отказано.

Александр Майер не исключил возможность, что по итогам совместной работы могут быть приняты законодательные решения. Парламентарий отметил, что вопрос о незаконном строительстве остаётся на контроле постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям.

12:30, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
558
0
#строительство\n#Ижевск\n#жилищное строительство\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#градостроительство

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
18246

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

15703
17:45, 11 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

12205
08:30, 13 июня, 2018

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

12009
16:25, 13 июня, 2018

В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска

4721
20:24, 08 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
21523

Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

2846
10:48, 10 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2356
18:59, 13 июня, 2018

Кировские ученые назвали открытых ими древних животных «горыныч» и «ночница»

2039
14:07, 10 июня, 2018

Роман Вильфанд покинул пост главы Гидрометцентра России

1982
17:30, 08 июня, 2018

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

16:46, 10 июня, 2018
3567

Российское метро восхитило британскую журналистку

3122
16:45, 11 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

2921
15:41, 09 июня, 2018

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2654
11:57, 12 июня, 2018

К ЧМ-2018 по футболу Наталия Орейро надела кокошник и спела по-русски

2254
13:02, 10 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: ремонт проспекта Калашникова и экологический рейтинг Ижевска

14 июня, 2018

Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак

13 июня, 2018

Празднование Дня города-2018 в Ижевске

13 июня, 2018