Более 180 многоквартирных домов возвели в Ижевске незаконно

Вопрос о противодействии подобной застройке обсудили в Госсовете Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртской Республики обсудили вопросы противодействия незаконному строительству. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, посвящённое этому совещание провели в четверг, 14 июня, под руководством председателя постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Александра Майера.

Чаще всего факты незаконной застройки фиксируются в Ижевске, нежели в других муниципалитетах региона. Недобросовестные застройщики возводят многоквартирные малоэтажные дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. После этого продают квартиры по ценам ниже средних на рынке.

Жильцы таких построек становятся фактически жертвами обмана и в итоге могут остаться ни с чем. Потому что по закону такие многоквартирные дома по решению суда подлежат сносу, а люди, купившие в них доли, никакого финансового возмещения не получают. В перечне администрации Ижевска содержится информация более, чем о 180 подобных объектах.

Для предотвращения фактов незаконной застройки участники совещания в Госсовете приняли решение о необходимости пресекать строительство объектов ещё на стадии регистрации. В этом случае решающую роль сыграет плотное взаимодействие специалистов Росреестра с Главным управлением архитектуры и градостроительства, чтобы при наличии у объекта признаков многоквартирного дома в регистрации было отказано.

Александр Майер не исключил возможность, что по итогам совместной работы могут быть приняты законодательные решения. Парламентарий отметил, что вопрос о незаконном строительстве остаётся на контроле постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям.