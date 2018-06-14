20 юношей из Удмуртии отправились в оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-1»

Лагерь создан на базе 210-го гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск.

Нижний Новгород. Нижегородская область. 20 ребят из Удмуртии отправились в юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-1». Торжественное открытие первой смены прошло 3 июня, сообщают в аппарате ГФИ по Удмуртской Республике.

В течение 18 дней юноши будут погружаться в атмосферу армейской жизни: пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, освоят азы военной науки, будут участвовать в настоящих боевых стрельбах.

Ребята, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря, смогут вступить в ряды движения «Юнармия» и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине.

Отметим, «Гвардеец-1» создан в Нижнем Новгороде на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск. Подготовку в лагере проходят юноши из всех регионов ПФО, а также команды воспитанников шести окружных кадетских корпусов.