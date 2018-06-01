play
pause
  • $ 62.59 ↓
  • € 72.52 ↓

Рекорд России по сборке автомата Калашникова установили в Ижевске

14:40, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
14:40, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
420
0
#дети\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#Первый канал\n#рекорд\n#кадеты
Фото: ИА Сусанин
420
0

Факт победы зафиксирован в День защиты детей.

Ижевск. Удмуртия. Рекорд России по сборке-разборке автомата Калашникова установили в Ижевске. Акция «100 оружейников» прошла в пятницу, 1 июня, на площадке у монумента «Навеки с Россией».

Сотня кадетов и учащихся ижевских школ одновременно разобрали и собрали 100 автоматов Калашникова. Юные ижевчане уложились в отведённую минуту времени. Как отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, провести подобную акцию предложила администрация Ижевска.

Мероприятие включили в масштабный марафон Первого канала «Стань первым!», который проходит в городе в День защиты детей. Факт установления рекорда зафиксировал председатель Совета по национальным видам спорта Ассамблеи народов Евразии, 11-кратный рекордсмен «Книги рекордов» Гиннеса, представитель «Книги рекордов России» Александр Муромский.

«Организатором проведения мероприятий Первого канала в Ижевске выступило правительство Удмуртской Республики во главе с куратором проекта Натальей Судариковой», - сообщила Болотникова.

Напомним, 100-летие со дня рождения прославленного оружейника Михаила Калашникова отметят в Удмуртии в 2019 году.

Установление рекорда России "100 оружейников" в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-01.

14:40, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
420
0
#дети\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#Первый канал\n#рекорд\n#кадеты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
40056

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

15735
17:15, 28 мая, 2018

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15548
15:16, 27 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11451
17:51, 28 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

11406
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2514

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2406
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2237
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2184
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2179
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2321

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2166
10:59, 26 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2050
17:38, 26 мая, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1743
12:24, 29 мая, 2018

Ники Джем опубликовал в сети официальную песню ЧМ-2018 по футболу

1001
16:10, 25 мая, 2018

Мультимедиа

Установление рекорда России «100 оружейников» в Ижевске

Кофемолка – выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова

31 мая, 2018

Удмуртия в минуту: реконструкция Центральной площади и акция Первого канала

31 мая, 2018