Рекорд России по сборке автомата Калашникова установили в Ижевске

Факт победы зафиксирован в День защиты детей.

Ижевск. Удмуртия. Рекорд России по сборке-разборке автомата Калашникова установили в Ижевске. Акция «100 оружейников» прошла в пятницу, 1 июня, на площадке у монумента «Навеки с Россией».

Сотня кадетов и учащихся ижевских школ одновременно разобрали и собрали 100 автоматов Калашникова. Юные ижевчане уложились в отведённую минуту времени. Как отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, провести подобную акцию предложила администрация Ижевска.

Мероприятие включили в масштабный марафон Первого канала «Стань первым!», который проходит в городе в День защиты детей. Факт установления рекорда зафиксировал председатель Совета по национальным видам спорта Ассамблеи народов Евразии, 11-кратный рекордсмен «Книги рекордов» Гиннеса, представитель «Книги рекордов России» Александр Муромский.

«Организатором проведения мероприятий Первого канала в Ижевске выступило правительство Удмуртской Республики во главе с куратором проекта Натальей Судариковой», - сообщила Болотникова.

Напомним, 100-летие со дня рождения прославленного оружейника Михаила Калашникова отметят в Удмуртии в 2019 году.