Мероприятие состоится при поддержке детского познавательного канала «О!», телеканалов «Дом кино» и «Музыка Первого», которые доступны, в том числе, и зрителям Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Первый канал проведет в Ижевске 16-ю ежегодную акцию «Стань первым!». Мероприятие состоится при поддержке детского познавательного канала «О!», телеканалов «Дом кино» и «Музыка Первого», которые доступны, в том числе, и зрителям Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее акция проводилась в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иванове, Пензе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Крыму, Туле и Дубне.

В течение дня звездные ведущие Первого канала посетят детские учреждения, спортивные, лечебные и реабилитационные центры, где вручат детям памятные подарки и исполнят самые заветные желания и мечты.

Кроме того, гости примут участие в совместных мероприятиях Первого канала, телеканалов «О!», «Дом кино» и «Музыка Первого» на различных площадках города, а самым заметным и массовым станет вечерний бесплатный гала-концерт от канала «Музыка Первого» на Центральной площади.

Познавательный канал «О!» подготовил в этот день сюрпризы для всех жителей Удмуртии: с 12:00 до 16:00 юные посетители смогут бесплатно посетить зоопарк в Ижевске и узнать много интересного и нового об обитателях любимого парка.

Днём в СК «Купол» болельщики, профессиональные спортсмены и любители футбола смогут оказаться в одно время в одном месте, чтобы поболеть за детскую команду, которая встретится в товарищеском матче с командой Первого канала.

Также свои двери распахнёт цирк Удмуртии и представит праздничное цирковое шоу «Цирк — детям!» с участием звёзд Первого канала.

Также в этот день будут организованы показ анимационного фильма, творческая встреча и другие мероприятия, а вечером на Центральной площади города состоится большой концерт с участием звёзд Первого канала. Имя специального гостя концерта организаторы пока держат в секрете. Прямую трансляцию на весь мир будет вести телеканал «Музыка Первого».

Завершится вечер праздничным салютом на набережной.

Включения из Ижевска о проведении благотворительной акции «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» на протяжении всего дня можно будет смотреть на Первом канале, а итоги акции, как всегда, подведёт программа «Время».

«Первый канал. Всемирная сеть» формирует и распространяет международные версии Первого канала для зрителей в СНГ, Европе, Азии и США, а также ведёт вещание под брендом «Цифровое Телесемейство» в России и за рубежом.

«Цифровое Телесемейство» — это восемь телеканалов: «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе», «Бобёр», «О!», «Поехали!».

Также компания управляет федеральным детским каналом «Карусель» со стороны Первого канала.

В 2017 году в Китае был запущен русскоязычный канал с китайскими субтитрами — «Катюша» — совместный проект Первого канала и Центрального Телевидения Китая.