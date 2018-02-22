На конкурс представляются произведения, созданные в 2016-2018 годах.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты из Удмуртии могут принять участие в конкурсе ФСБ России. Как сообщает пресс-служба регионального управления, на конкурс представляются произведения, созданные в 2016-2018 годах.

«Принять участие могут все желающие. В ходе конкурса будет осуществлен отбор лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность», - говорится в сообщении.

Перечень номинаций и порядок оформления заявок размещён на официальном сайте ФСБ России http://www.fsb.ru/fsb/premiya.html .

Заявки принимаются до 1 октября 2018 года и могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами. Итоги будут подведены в ноябре-декабре 2018 года.