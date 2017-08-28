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      Житель Удмуртии попросил Бречалова присоединить к республике часть Татарстана

      16:15, 28 августа, 2017
      Яна Шамаева
      16:15, 28 августа, 2017
      Яна Шамаева
      720
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      #общество\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#границы
      Фото: www.google.ru/maps
      720
      0

      Об этом руководитель региона рассказал во время встречи с председателем Госдумы России.

      Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии попросил врио главы республики присоединить к региону часть Татарстана. Об этом Александр Бречалов сообщил в понедельник, 28 августа, во время встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

      Руководитель Удмуртии пояснил, что сначала подумал, что у обратившегося к нему «весеннее обострение». По словам Бречалова, такую идею гражданин, имя которого осталось неизвестным, высказал, желая выровнять границы Удмуртии на карте.

      Нужно отметить, наиболее подходящей частью Татарстана, присоединение которое могло бы выровнять «края» региона, является Агрызский район. 

      16:15, 28 августа, 2017
      Яна Шамаева
      720
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#границы

       

       

       

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