Ходить в никабах временно запретили жительницам и гостьям Дагестана

Махачкала. Дагестан. Ношение никаба на территории Дагестана временно запрещается. Об этом заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, передает «Рен ТВ».

В видеообращении в Telegram-канале он пояснил, что решение было принято муфтиятом региона. Основанием послужило обращение республиканского министерства по национальной политике и делам религии в связи с угрозой безопасности жителям Дагестана. Также Салимов сослался на наличие компетентного заключения отдела фетв.

По словам представителя муфтията, запрет останется в силе до устранения угрозы безопасности, а также до вынесения нового богословского заключения. Кроме того, он уточнил, что хотя отдел фетв при муфтияте Дагестана не стал запрещать ношение никаба повсеместно и навсегда, но не исключил возможность введения локального и временного запрета. Информацию об этом неточно интерпретировали СМИ, отметил Абдулла Салимов.

Никаб (паранджа) – женская одежда, полностью закрывающая лицо и голову, оставляя лишь прорези для глаз. Встречается в мусульманских странах. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал запретить ношение никабов.

Добавим, недавно хиджаб – платок, закрывающего волосы и шеи исповедующих ислам женщин – запретили носить в Таджикистане.