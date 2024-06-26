Суд США на Марианских островах освободил Ассанжа от ответственности

Сайпан. Северные Марианские острова. Уголовное дело в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа закрыто, преследование прекращено. Такое решение вынес 26 июня суд в городе Сайпане Северных Марианских островов (принадлежат США), передает Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что освобожденный из лондонской тюрьмы Белмарш 25 июня Ассанж пошел на сделку с американской прокуратурой, признав себя виновным по одному из пунктов обвинения. В качестве наказания ему зачли 5 лет, проведенных в британской тюрьме. Запрос о его экстрадиции в США и Великобританию отозван. Однако возвращаться в США без специального разрешения журналисту запретили.

Напомним, Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks ряд секретных материалов правительств разных государств, в том числе США. Они касались, в частности, атак военных НАТО на мирных жителей Ближнего Востока и условий содержания в секретных тюрьмах ЦРУ. После этого журналист 7 лет скрывался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году власти южноамериканской страны разрешили британской полиции задержать Ассанжа. В июне 2022 года глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks в США. Однако эта процедура затянулась, и в итоге Ассанж вышел под залог. В заключении он провел 1901 день.