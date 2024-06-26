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Суд США на Марианских островах освободил Ассанжа от ответственности

12:58, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Суд США на Марианских островах освободил Ассанжа от ответственности
12:58, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Великобритания\n#США\n#Австралия\n#ЦРУ\n#тюрьмы\n#журналисты\n#общество\n#свобода слова\n#Ассанж\n#WikiLeaks
Фото: pxhere.com
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Основателю Wikileaks засчитали за отбытие наказания 5 лет, проведенных в британской тюрьме.

Сайпан. Северные Марианские острова. Уголовное дело в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа закрыто, преследование прекращено. Такое решение вынес 26 июня суд в городе Сайпане Северных Марианских островов (принадлежат США), передает Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что освобожденный из лондонской тюрьмы Белмарш 25 июня Ассанж пошел на сделку с американской прокуратурой, признав себя виновным по одному из пунктов обвинения. В качестве наказания ему зачли 5 лет, проведенных в британской тюрьме. Запрос о его экстрадиции в США и Великобританию отозван. Однако возвращаться в США без специального разрешения журналисту запретили.

Напомним, Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks ряд секретных материалов правительств разных государств, в том числе США. Они касались, в частности, атак военных НАТО на мирных жителей Ближнего Востока и условий содержания в секретных тюрьмах ЦРУ. После этого журналист 7 лет скрывался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году власти южноамериканской страны разрешили британской полиции задержать Ассанжа. В июне 2022 года глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks в США. Однако эта процедура затянулась, и в итоге Ассанж вышел под залог. В заключении он провел 1901 день. 

12:58, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#Великобритания\n#США\n#Австралия\n#ЦРУ\n#тюрьмы\n#журналисты\n#общество\n#свобода слова\n#Ассанж\n#WikiLeaks