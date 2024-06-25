Свободен: Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы

Лондон. Великобритания. Власти Великобритании освободили основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Журналист, благодаря которому мир узнал об узниках Гуантанамо и других грязных тайнах ЦРУ, вышел из тюрьмы строгого режима Белмарш в Великобритании, пишет Лента.ру.

Как сообщает в соцсети WikiLeaks, Высокий суд Лондона отпустил Ассанжа под залог. Сразу после освобождения он вылетел в Австралию.

Перед освобождением Ассанж мог договориться о сделке с прокуратурой США, в рамках которой частично признал вину.

Напомним, Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks ряд секретных материалов правительств разных государств, в том числе США. После этого 7 лет скрывался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году власти южноамериканской страны разрешили британской полиции задержать Ассанжа. В июне 2022 года глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks в США. Однако эта процедура затянулась, и в итоге Ассанж вышел под залог. В заключении он провел 1901 день. В Америке ему грозит 175 лет тюрьмы.