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Свободен: Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы

10:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Свободен: Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы
10:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
0
#Великобритания\n#США\n#Австралия\n#ЦРУ\n#тюрьмы\n#журналисты\n#общество\n#свобода слова\n#Ассанж\n#WikiLeaks
Фото: flickr.com
65
0

Основатель сайта WikiLeaks вылетел в Австралию.

Лондон. Великобритания. Власти Великобритании освободили основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Журналист, благодаря которому мир узнал об узниках Гуантанамо и других грязных тайнах ЦРУ, вышел из тюрьмы строгого режима Белмарш в Великобритании, пишет Лента.ру

Как сообщает в соцсети WikiLeaks, Высокий суд Лондона отпустил Ассанжа под залог. Сразу после освобождения он вылетел в Австралию.

Перед освобождением Ассанж мог договориться о сделке с прокуратурой США, в рамках которой частично признал вину. 

Напомним, Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks ряд секретных материалов правительств разных государств, в том числе США. После этого 7 лет скрывался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году власти южноамериканской страны разрешили британской полиции задержать Ассанжа. В июне 2022 года глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks в США. Однако эта процедура затянулась, и в итоге Ассанж вышел под залог. В заключении он провел 1901 день. В Америке ему грозит 175 лет тюрьмы. 

10:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
0
#Великобритания\n#США\n#Австралия\n#ЦРУ\n#тюрьмы\n#журналисты\n#общество\n#свобода слова\n#Ассанж\n#WikiLeaks