Объявление результатов первого тура парламентских выборов во Франции вызвало беспорядки

Париж. Франция. Беспорядки начались во Франции после обнародования результатов первого тура выборов в парламент страны. Демонстранты вышли на улицы в Париже и Лионе, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

В столице недовольные жители жгли фаеры и запускали петарды. Затем радикалы движения black bloc принялись бить витрины кафе и жечь мусорные баки.

В Лионе протестующие разожгли костры в центре города, затем начались погромы. Полиция применила против манифестантов слезоточивый газ.

По итогам назначенного на 30 июня первого тура Национальное объединение и его союзники получили 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» набрала 27,98% голосов, а коалиция французского лидера Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте с результатом 20,76% избирателей.

Напомним, провести внеочередные выборы в Национальное собрание Франции решил президент страны Эммануэль Макрон, недовольный плохими результатами своей партии на выборах в Европарламент.