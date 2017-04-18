Количество договоров аренды лесов может сократиться в Удмуртии

В 2016 году их было 555.

Ижевск. Удмуртия. Количество договоров аренды лесов в Удмуртии может сократиться в 2017 году. Так как на большинстве из них заготавливали древесину, это может сказаться и на объемах ее производства, об этом в понедельник, 17 апреля, заявил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства республики Сергей Журавлев.

«В текущем году количество договоров может существенно сократиться вследствие проблем, связанных с обжалованием в судебном порядке передачи лесных участков, в границе которых расположены государственные охотничьи заказники. На сегодняшний день один договор расторгнут по решению суда. Созданный прецедент может стать причиной для расторжения и других договоров, что приведет к увеличению площадей, не переданных в аренду», - сказал Журавлев.

По его словам, в 2016 году в Удмуртии действовало 555 договоров по аренде лесных участков на разные виды использования. Общая площадь их составила 1 млн гектаров.

«Для заготовки древесины были представлены 901 тыс. гектаров. Предельный ежегодный объем заготовки древесины составил порядка 2,5 млн кубометров», - сказал Журавлев.