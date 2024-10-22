Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за выбоины на дороге на улице имени Льва Толстого

Ижевск. Удмуртия.Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска оштрафовали на сто тысяч рублей за выбоины на улице имени Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что проезжая часть находилась в плачевном состоянии — на дороге были выбоины и просадки, отсутствовала горизонтальная разметка полос движения.

По представлению прокурора Индустриального района, муниципальное учреждение Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» привела дорогу в нормативное состояние. Несмотря на это, организацию оштрафовали на сто тысяч рублей.