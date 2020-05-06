Наибольший доход среди депутатов Гордумы Ижевска в 2019 году получил Михаил Молоков

В 2019 году он заработал 43,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска отчитались о своих доходах за 2019 год. Сведения о финансовых поступлениях 41 народного избранника опубликованы на сайте муниципалитета. Наибольший заработок по итогам ушедшего года задекларировал Михаил Молоков (ООО «ЧЗВТ») – 43 654 436,36 рубля. У него в собственности 21 земельный участок (часть – долями), 3 жилых дома, 9 квартир (в одной из них – доля), 5 машиномест, автостоянка, 7 нежилых помещений и моторное судно COBRA. Супруга Михаила Молокова заработала 1 551 476,29 рубля, владеет машиноместом и автомобилем «БМВ».

На втором месте по уровню доходов оказался Сергей Шишкин (ООО «СУ-18») – 23 297 794,53 рубля. У него есть земельный участок и доля еще в одном, доля в жилом доме, 2 квартиры, машиноместо, автомобили «Ниссан» и «Мерседес Бенц».

На третьей строчке – Сергей Сурнин (ООО «Красстрой»), заработавший 22 592 440,37 рубля. У него в собственности находится доля в земельном участке, 13 нежилых помещений, часть из которых в долевой собственности, грузовые автомобили «Тойота» и КАМАЗ, катер QUICKSILVER и прицеп МЗСА. Жена Сергея Сурнина сообщила о доходе в 454 238,19 рубля. Она владеет двумя земельными участками, домом на 195,4 кв.м и автомобилем «Лэнд Ровер».

В составе Гордумы Ижевска на постоянной основе, получая зарплату из бюджета, работают ее председатель Олег Гарин и заместитель председателя Фания Федорова.

Олег Гарин заработал в 2019 году 5 587 613,11 рубля с учетом дохода, полученного от продажи недвижимого имущества. Ему принадлежит квартира, место на подземной автостоянке и легковушка «Ауди». Супруга Олега Гарина заработала 786 186,56 рубля. Она владеет земельным участком, машино-местом и нежилым помещением.

Фания Фёдорова с учетом пенсии получила 1 861 301,78 рубля. Ей принадлежат 2 земельных участка, жилой дом, гараж, гараж с овощной ямой, баня и автомобиль «Лифан».