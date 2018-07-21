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В Минприроды Удмуртии выявили 9 нормативных актов с нарушениями закона

17:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
17:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
519
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#закон\n#нарушение
519
0

Нарушения ведомство устранило частично.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки Минприроды республики выявила 9 нормативных актов с нарушениями закона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

«Нарушения закона выявлены в проекте приказа об утверждении лесохозяйственных регламентов по 25 лесничествам», - отмечают в ведомстве. Так, использование лесных участков в заказниках «Кокманский» и «Андреевский сосновый бор», природном парке «Шаркан», памятниках природы «Михайловское клюквенное болото» и «Урочище «Валяй» не соответствуют режиму охраны.

Лесные участки в границах 38 памятников природы не отнесены к защитным лесам и незаконно включены в эксплуатационную категорию. Кроме того, на картах не отмечено местоположение отдельных особо охраняемых природных территорий.

В настоящее время ведомство устранило нарушения частично.

17:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
519
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#закон\n#нарушение

 

 

 


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