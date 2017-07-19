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      Администрация Ижевска возьмет четыре кредита на 1,4 млрд рублей

      12:15, 19 июля, 2017
      12:15, 19 июля, 2017
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      #Ижевск\n#кредиты\n#власть и чиновники\n#финансы и деньги
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      Три займа рассчитаны на один год, один – на два года.

      Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска намерена взять четыре кредита на общую сумму в 1,4 млрд рублей. Постановления о проведении электронных аукционов опубликованы на сайте муниципалитета. Все займы город берет на финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых обязательств.

      Три невозобновляемые кредитные линии на 200, 400 и 400 млн рублей рассчитаны на один год. Максимальная ставка по ним составляет 9,75%. Еще один кредит – на 400 млн рублей – город намерен взять на два года под ставку не более 9,83%.

      Как пояснили в пресс-службе города, средства пойдут на перекредитование имеющихся займов по более экономически выгодным процентным ставкам. Это не приведет к увеличению муниципального долга Ижевска и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание.

      Решение о проведении четырех электронных аукционов обусловлено созданием конкурентной среды и привлечением к участию в аукционах возможно большего количества коммерческих банков.

      12:15, 19 июля, 2017
      208
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#власть и чиновники\n#финансы и деньги

       

       

       

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