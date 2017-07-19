Администрация Ижевска возьмет четыре кредита на 1,4 млрд рублей

Три займа рассчитаны на один год, один – на два года.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска намерена взять четыре кредита на общую сумму в 1,4 млрд рублей. Постановления о проведении электронных аукционов опубликованы на сайте муниципалитета. Все займы город берет на финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых обязательств.

Три невозобновляемые кредитные линии на 200, 400 и 400 млн рублей рассчитаны на один год. Максимальная ставка по ним составляет 9,75%. Еще один кредит – на 400 млн рублей – город намерен взять на два года под ставку не более 9,83%.

Как пояснили в пресс-службе города, средства пойдут на перекредитование имеющихся займов по более экономически выгодным процентным ставкам. Это не приведет к увеличению муниципального долга Ижевска и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание.

Решение о проведении четырех электронных аукционов обусловлено созданием конкурентной среды и привлечением к участию в аукционах возможно большего количества коммерческих банков.