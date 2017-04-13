Экс-председателя удмуртского отделения партии «Яблоко» Назарова вызвали на допрос по уголовному делу

Его подозревают в присвоении денежных средств, оплачиваемых населением за тепло.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего председателя удмуртского отделения партии «Яблоко» Михаила Назарова заподозрили в обмане жителей Хохряков. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» источник, знакомый с ситуацией, подконтрольное Назарову МУП «Хохряковское ЖКХ» собирала с населения деньги за тепло.

Тепло организация получала от компании ПАО «Т Плюс», а деньги населения присваивала себе и выводила через аффилированные компании. Поставщик деньги не получал.

Уголовное дело возбудили еще 2 февраля 2017 года по части 2 статьи 165 УК России («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием»). Причиной стало заявление от руководителей ПАО «Т Плюс» о том, что Назаров причинил компании ущерб на сумму 6 млн рублей.

В среду, 12 апреля, по месту жительства Назарова прошел обыск. В четверг, 13 апреля, его вызвали на допрос к следователям. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.