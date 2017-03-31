Сергея Кабанова назначили замглавы администрации Первомайского района Ижевска

Об это сообщается на сайте Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего руководителя управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Сергея Кабанова назначили первым заместителем главы Первомайского района столицы Удмуртии. Об это сообщается на официальном сайте Ижевска.

Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе города, на должность Кабанов вступил с понедельника, 27 марта.

Напомним, на пост руководители УБиТ в Ижевске Сергея Кабанова назначили в феврале 2016 года. В феврале 2017 года управление возглавил экс-директор компании «Ижклининг» Алексей Красноперов.