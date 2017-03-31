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      Сергея Кабанова назначили замглавы администрации Первомайского района Ижевска

      12:42, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      12:42, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      275
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дорога
      275
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      Об это сообщается на сайте Ижевска.

      Ижевск. Удмуртия. Бывшего руководителя управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Сергея Кабанова назначили первым заместителем главы Первомайского района столицы Удмуртии. Об это сообщается на официальном сайте Ижевска.

      Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе города, на должность Кабанов вступил с понедельника, 27 марта.

      Напомним, на пост руководители УБиТ в Ижевске Сергея Кабанова назначили в феврале 2016 года. В феврале 2017 года управление возглавил экс-директор компании «Ижклининг» Алексей Красноперов.

      12:42, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      275
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дорога
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