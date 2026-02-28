В городах и районах Удмуртии в феврале не прекращаются сообщения об обилии снега, повреждении крыш и подготовке к паводку. Между тем, народная мудрость гласит: «большие снега — малые воды». На чём основано это утверждение, редакция решила узнать у эксперта.

Ответ эксперта. Старший преподаватель кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин ГИПУ имени В. Г. Короленко: «Впервые я услышала эту примету много лет назад от пожилой попутчицы в поезде. Мы ехали через заснеженные просторы Кировской области, и я, глядя на бескрайние сугробы, предположила: «Весной утонем». А бабулечка спокойно ответила: «Большие снега — малые воды».

Тогда, будучи студенткой биолого-почвенного факультета, я заинтересовалась этим феноменом. И действительно, за этим наблюдением стоит вполне научное объяснение.

Во-первых, толстый снежный покров работает как одеяло. Под ним земля не промерзает на большую глубину. Почва остаётся относительно тёплой и пористой, способной впитывать влагу. Когда снег начинает таять, вода не бежит сплошным потоком по поверхности, а постепенно просачивается в грунт.

Во-вторых, большие сугробы — это аккумуляторы холода. Они тают медленно, постепенно, особенно если весна не наступает резко. Это значит, что талая вода уходит в почву равномерно, не образуя промоин и бурных ручьёв. Но есть и другие факторы.

Чтобы понять, чего ждать от паводка, нужно учитывать и то, какой была осень. Здесь важны два момента.

Первый: насколько грунт был напитан водой перед замерзанием. Если осень стояла дождливая, почва ушла в зиму насыщенной влагой - её впитывающая способность будет ниже. Если осень была сухой — земля, как губка, готова принять талые воды.

Второй: промёрзла ли земля до выпадения снега. Если устойчивые морозы установились раньше, чем выпал снег, грунт промерзает глубоко, и вода будет скатываться по поверхности. Если же снег лёг на ещё не мёрзлую землю - промерзание будет неглубоким, а впитывание - хорошим.

Кстати, влияет и плотность снега. Если зима с оттепелями, снег слеживается, уплотняется, его теплопроводность меняется. В этом году оттепелей почти не было, значит, снег рыхлый, и его теплоизолирующие свойства работают на полную.

Какой вывод? В целом, народная примета «большие снега — малые воды» научно обоснована. Будет ли нынче исключение из правила? Понаблюдаем! Конечно, каждый год уникален, и окончательный прогноз зависит от многих переменных. Природа сложна, но в ней нет магии — есть закономерности, которые люди веками подмечали и передавали из уст в уста. И сегодня мы можем объяснить эти закономерности с научной точки зрения.

Будем внимательны к природе, но не будем поддаваться тревоге. Весна всё расставит по местам».

